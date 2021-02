Haufenweise Winterwetter

Die Freiwilligen Feuerwehren in Vlotho und Kalletal hatten sich vorab mit Schneeketten und Schneeschleudern für den Ernstfall gerüstet und standen parat. Doch zunächst blieb es relativ ruhig – offenbar, da viele Menschen die Warnungen beherzigten und zumindest ihre fahrbaren Untersätze stehen ließen.

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr auf den Buhn in Vlotho-Uffeln zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen. „In den Außenbereichen haben wir Probleme, mit unseren Fahrzeugen überall durchzukommen“, sagte Feuerwehrchef Torsten Sievering.

Im Dauereinsatz waren die Mitarbeiter der Bauhöfe: In Vlotho und der lippischen Nachbarschaft drehten die Räumdienste seit den frühen Morgenstunden des Sonntags ihre Runden. Doch der starke und böige Wind machte ihre Aufgabe zu einer echten Sisyphos-Arbeit, denn er wehte die geräumten Straßen recht schnell wieder zu. Da ging es den professionellen Schneeräumern kaum anders als den Einwohnerinnen und Einwohnern von Vlotho und Kalletal, die ihre Einfahrten, Höfe und Gehwege von den Schneemassen frei halten wollten.

Auf die ersten Schlittenfahrten im Neuschnee freut sich Christiane Thielking in Vlotho-Uffeln. Foto: Gisela Schwarze

„Wenn man ein Ende freigeschippt hat, kann man gleich vorne neu anfangen“, hat auch Kalletals Bürgermeister Mario Hecker festgestellt, der sich bei den schneeschippenden Bürgerinnen und Bürgern, aber vor allem auch bei der Feuerwehr und bei den Leuten rund um den stellvertretenden Bauhofleiter Christoph Rügge bedankte.

Auch Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken sprach ein großes Lob aus: „Es ist beeindruckend, wie die Traktoren und Winterfahrzeuge sich durch den Schnee arbeiten und ich hoffe, dass sie die Straßen freibekommen und frei halten können. Ich möchte mich beim Winterdienst für den unermüdlichen Einsatz bedanken.“ Er persönlich könne sich an so einen starken Schneefall kaum erinnern und finde das Wetter jetzt einfach herrlich. „Es ist wie Winterurlaub“, so Wilken. Es sei ein schönes Bild gewesen, als Menschen am Sonntag in Exter auf der Detmolder Straße gelaufen sind, weil keine Autos unterwegs waren.

In Vlothos Innenstadt beobachteten mehrere Anwohner einen Mann, der die Burgstraße auf Skiern herunter fuhr, weil er zum Marktcafé Leunig in der Langen Straße gelangen wollte. Er erhielt für die sportliche Einlage sogar Szenenapplaus von Passanten. In Uffeln stürmten begeisterte Kinder auf einen tief verschneiten Spielplatz. Auch die Schlitten wurden wieder aus Kellern und Garagen hervorgeholt.

Obwohl die Natur im Winterkleid zu Spaziergängen ins Freie lockt, sollten die Wälder in Vlotho und Kalletal zurzeit gemieden werden. Die schweren Schneemaßen können dazu führen, dass Äste abbrechen und Bäume umstürzen .