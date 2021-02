Eisschollen auf der Weser, Schneeberge in der Stadt

Vlotho (WB) -

Derzeit halten die Schneemassen des aktuellen Wintereinbruchs Räumdienste, Einsatzkräfte und Einwohner in Atem. Doch die Vlothoerinnen und Vlothoer sind einiges gewöhnt. In den Archiven dieser Zeitung und denen von Peter Böttcher vom Heimatverein gibt es viele Bilder von ähnlich harten Schneetagen in der Weserstadt, sowohl in den 70er als auch in den 80er Jahren.