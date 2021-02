Ein Hubschrauber rückte an und befreite in einer fast zweistündigen Aktion das Flachdach des Unternehmens Kohlstädt von schweren Schneemassen. Die große Schneelast auf dem lang gestreckten Gebäude wurde vom Hubschrauber Stück für Stück über den Dachrand hinaus in kräftigen Schneewehen erfolgreich hinweg gepustet. Zuvor hatte das Unternehmen Kohlstädt vorsorglich alle benachbarten Betriebe und weiteren Anlieger darauf aufmerksam gemacht, dass es ab 14 Uhr zu Lärmbelästigungen durch die fliegende Schnee-Entfernungsmaschine kommen könnte. Ohrenbetäubend laut, aber äußerst effektiv war dann auch die ungewöhnliche Schneefräse mit Rotorflügeln. Das registrierten alle Schaulustigen, die sich auf der Möllberger Straße angefunden hatten und die spannende Situation in Handyvideos festhielten.

Ohne jeden menschlichen Kraftaufwand war das mehrere hundert Quadratmeter große Flachdach des Firmengebäudes schließlich von seiner schweren weißen Last befreit.