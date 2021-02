Als Vlotho im Schnee versank

Vlotho (WB) -

Eine geschlossene Schneedecke, glitzernde Kristalle, die von den Bäumen rieseln, Eisblumen an Fensterscheiben und zugefrorene Seen: Wie so ein richtiger Winter aussieht, war manchem schon beinahe in Vergessenheit geraten. Unsere Leserinnen und Leser haben den Winter in Vlotho fotografiert.