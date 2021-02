„Etat zeigt den Gestaltungswillen“

Den kalkulierten Gesamterträgen von 36.793.757 Euro stehen 37.566.835 Euro Gesamtaufwendungen gegenüber. Damit weist der Etatentwurf ein Defizit von 773.000 Euro auf, dass durch eine Entnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen wird.

Ursache für den Fehlbetrag, so die Kämmerin, seien durch die Pandemie bedingte wegbrechende Steuereinnahmen und Mehraufwendungen. „Durch die in Anspruch genommene Bilanzierungshilfe sind ein größeres Defizit und ein Abrutschen in die Haushaltssicherung verhindert worden“, erläuterte Livia Hantsche.

Zuvor hatte Bürgermeister Wilken hervorgehoben, dass dieser Haushalt den Handlungsbedarf und den Willen der Stadt zur Gestaltung ausdrücke. „Wir werden in diesem Etat bei den Investitionen einen deutlichen Akzent auf die Bereiche Stadtentwicklung, Liegenschaften, Feuerwehr, Bildung und Gestaltung des Kurparkbereiches setzen“, so der Bürgermeister.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft wird die Stadt Vlotho, die in diesem Jahr mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9,5 Millionen Euro kalkuliert, nach dem NRW-Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 mit höheren Schlüsselzuweisungen rechnen können, und zwar in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro.

Kreisumlage

Damit erhöht sich allerdings die Umlagegrundlage für den Kreis. Daher wird 2021 die Allgemeine Kreisumlage für Vlotho etwa 8,99 Millionen Euro und die Jugendamtsumlage 4,6 Millionen Euro betragen.

Steuersätze

Wie die Kämmerin ausführte, bleiben die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 237 Prozentpunkten, für die Grundsteuer B mit 443 Prozentpunkten und für die Gewerbesteuer mit 430 Prozentpunkten in Vlotho unverändert. Damit liege die Weserstadt noch unter dem Durchschnitt der Hebesätze der übrigen kreisangehörigen und auch der benachbarten Kommunen.

Investitionen

Große Posten bei den geplanten Investitionen sind in dem Etatentwurf unter anderem die Maßnahmen für die Regionale (1,6 Millionen Euro), die Generalmodernisierung der Schulen (unter anderem Anbau der Grundschule Vlotho 662.800 Euro, Umbau Schulzentrum 649.000 Euro), die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes (1,9 Millionen Euro) sowie Investitionen in den Brandschutz und in die Feuerwehr (Masterplan Gerätehäuser, Löschfahrzeug Steinbründorf, Mannschaftswagen Jugendfeuerwehr).

Ausblick

Abschließend wies die Kämmerin neben den coronabedingten Auswirkungen auf die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen im kreisangehörigen Raum hin. „Die Bilanzierungshilfe ist nur eine Verschiebung in die Folgejahre. Der Aufwand ist von den nächsten Generationen zu tragen. Der von Rat und Verwaltung eingeschlagenen Konsolidierungskurs sollte unbedingt fortgeführt werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Vlotho sicherzustellen und die finanzwirtschaftliche Selbstständigkeit zu erhalten“, appellierte Kämmerin Livia Hantsche.