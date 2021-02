Das hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend beschlossen. Die Kosten dafür betragen einmalig 500 Euro.

Anlass für die Klage ist eine Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel, das dem Kalibergbau-Unternehmen K+S Minerals und Agriculture GmbH genehmigt hat, weiterhin erhöhte Chlorid- und Sulfatabwässer in die Werra einzuleiten. Die Salzlast wirke sich bis weit in die Weser aus, was eine Gefahr für Trinkbrunnen und die Ökologie in den Weserauen sei, so die Kläger.