Fertigstellung in den Sommerferien

Liegenschaftsausschuss besichtigt OGS-Erweiterungsbau an der Grundschule Vlotho – Rathaus-Sanierung geplant

Vlotho (WB). -

Läuft alles planmäßig soll der Erweiterungsanbau für den Offenen Ganztag an der Grundschule Vlotho in den Sommerferien fertiggestellt sein und dann nach den Ferien in Betrieb genommen werden. Diese positive Nachricht konnten die beauftragten Planer, Dirk Witteck und Marcus Kiefer, den Mitgliedern des Liegenschaftsausschusses mit auf den Weg geben.