„Endlich wieder Ware anfassen“

„Die Kollegen aus dem Einzelhandel freuen sich natürlich über jedes Licht am Ende des Tunnels und ergreifen jeden Strohhalm, der in dieser Pandemie-Lage geboten wird“, fasst Petra Schröer, Vorsitzende der Vlothoer Werbe- und Interessengemeinschaft (WIV), die Stimmung in der Vlothoer Geschäftswelt zusammen. Gerade den beratungsintensiven Branchen, wie den Textilhäusern, helfe dieser Schritt natürlich. Da die Lockerungen vom Schwanken der Inzidenzzahlen abhängig seien, müsse man nun einmal abwarten, wie sich die Lage in 14 Tagen darstelle, so die WIV-Vorsitzende. Textilhaus Finkhäuser „Die Kunden haben sofort reagiert. Das Telefon ging heute morgen pausenlos.