„Den Mut zur Modellregion haben“

„Mit diesem Konzept wollen wir den Verantwortlichen Mut machen, Vlotho als Modellregion zu sehen und gerade bei der Umsetzung langfristiger Maßnahmen durchaus visionär zu denken“, gab Bernd Mende, Geschäftsführer der Ge-Komm, Verwaltung und Ausschuss am Ende der Präsentation auf den Weg. Dabei spielte er insbesondere auf die Konzeptvorschläge an, den Radausflugsverkehr auf dem Weserradweg über Attraktionen wie eine Seilbahn oder eine Erweiterung des Weserübergangs durch eine Radwegebrücke an die Innenstadt anzubinden. Datengrundlage Ende 2019 war die Ge-Komm mit der Erstellung des Konzepts gestartet.