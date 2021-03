LKW fährt auf Stauende auf

Vlotho (cm/du) -

Bei einem schweren LKW-Unfall auf der Autobahn 2 bei Vlotho sind am Mittwochabend mindestens zwei LKW-Fahrer schwer verletzt worden. Die Strecke ist bis in die Nacht hinein in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.