Täter reißen Seiten aus Altarbibel

Randalierer in der Jubilate-Kirche

Vlotho-Bonneberg (WB). -

Von Joachim Burek

Schon zum zweiten Mal innerhalb von etwa 14 Tagen haben Unbekannte Zerstörungen in der Bonneberger Jubilate-Kirche angerichtet. „Montagfrüh hat eine Mitarbeiterin, die zum Putzen in die Kirche kam, eine zerschmetterte Gitarre vorgefunden, die in der Sakristei für die Gottesdienstgestaltung aufbewahrt wurde“, ist Presbyter Gerd Schormann empört, zumal es nicht der erste Vorfall dieser Art ist.