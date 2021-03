Schlimmeres verhindert

„Es hätte schlimm ausgehen können“, sagte Vlothos stellvertretender Feuerwehrchef Sven Detering, der den Einsatz am frühen Donnerstag bei dem Küchenmöbelhersteller Pronorm am Höferweg in Uffeln leitete. Um 7.50 Uhr war der Alarm ausgelöst worden. „Verpuffung im Spänebunker“, lautete die Meldung.