Einen besonderen Kreuzweg gehen

Vlotho (WB). -

Von Joachim Burek

Die Kreuzweg-Andachten, die an den Leidensweg Jesu Christi auf der Via Dolorosa in Jerusalem erinnern, gehören in der katholischen Kirchengemeinde fest zur Passionszeit und der bevorstehenden Karwoche. Aufgrund der Auflagen in der Corona-Pandemie lädt der Pastoralverbund Werre-Weser die Gemeindemitglieder ein, sich auf einen besonderen Kreuzweg einzulassen, so auch in der katholischen Heilig Kreuz-Gemeinde in Vlotho.