Abfall nicht am Bach lagern

Gewässerschau deckt Missstände in Vlotho auf

Vlotho (WB). -

Gartenabfälle und Bauschutt dürfen auf keinen Fall im und am Böschungsbereich von Gewässern ablagert werden. Auch Gartenhäuser, Schuppen oder ähnliche Anlagen gehören nicht an den Gewässerrandstreifen. Nach der Gewässerschau in Vlotho bittet der Kreis Herford darum, diese Regeln auf jeden Fall zu beachten.