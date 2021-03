Kalletal/Vlotho (WB) -

Von Jürgen Gebhard

Gemeinsam mit zwei Bürgermeistern und dem Landrat des Kreises Herford hat der Heimatverein Erder am „Tag des Wassers“ 13 Infopunkte am alternativen Weserradweg eingeweiht. Vorsitzender André Bierbaum mahnte den Lückenschluss auf Vlothoer Gebiet an.