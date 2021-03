Laut Polizei sah ein Mitarbeiter einer Firma an der Hollwieser Straße am Montag gegen 6.30 Uhr das geöffnete Rolltor einer Lagerhalle. Am Freitag sei dieses Tor gegen 16 Uhr verschlossen worden.

Wie sich herausstellte, hat jemand in der Halle Anhänger und Schränke durchwühlt und dann unter anderem mehrere Vibrationsstampfer, eine Rüttelplatte und einen Kompressor mitgenommen. „Die Größe der Geräte legt die Vermutung nahe, dass der oder die unbekannten Täter mit einem Transporter oder Anhänger vor Ort gewesen sein könnten“, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat Herford unter 05221/8880 zu melden.