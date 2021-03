Sandbereich am Badeufer wird breiter

Gegenwärtig werden am Badeuferumfangreiche Sandaufschüttungen vorgenommen. Der Baggerfahrer Jürgen Wille schafft unermüdlich einen Sandberg nach dem anderen am Ufer entlang, um die Mengen am später am Badeplatz zu verteilen. Der neue Sandbereich soll erheblich breiter als der bisherige werden. „Das ist alles Sand aus Bielefeld-Quelle. Dort befindet sich einer der drei Campingplätze, die außer dem hier am Großen Weserbogen und in Lemgo Rolf Meyer zu Bentrup gehören. Der Bielefelder Campingplatz erhält zurzeit einen See und dafür wird jede Menge Sand ausgebaggert“, erzählt Jürgen Wille. Dieser Sand werde an Ort und Stelle zunächst durchgesiebt, um Steine und Unreinheiten zu entfernen, und dann an den Südlichen See gebracht.