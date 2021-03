Alle 13 Minuten muss ein Kind in Deutschland zum eigenen Schutz aus seiner Familie genommen werden. Das will Joris nicht länger hinnehmen . Als neuer Botschafter für SOS-Kinderdorf unterstützt der bekannte Sänger und Liedermacher aus Vlotho gemeinsam mit Bundesligaprofi Marco Reus und TV-Moderatorin Nazan Eckes eine Kampagne gegen Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung. Mit einem TV-Sport rufen sie gemeinsam dazu auf, Familien in Krisen besser zu helfen– zum Wohl der Kinder. „Vernachlässigung, Streit, Gewalt“ – mit diesen drei Worten beginnt der TV-Spot des SOS-Kinderdorfs.