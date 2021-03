Nachbesserung vergrößert Haushaltslücke

Vlotho (WB). -

Joachim Burek

Der Vlothoer Haushaltsplan 2021 steht. In den vergangenen Wochen hatten die Fachgremien die Budgetentwürfe ihrer Zuständigkeitsbereiche beraten. Am Dienstagabend hat der Haupt- und Finanzausschuss das Finanzpaket in zweiter Lesung und den Stellenplan abgesegnet und dem Rat für seine Sitzung am 13. April zur Verabschiedung empfohlen.