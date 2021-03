Onlinegottesdienste

An allen Festtagen wird morgens um 8. Uhr ein Gottesdienst auf www.evangelisch-in-vlotho.de freigeschaltet:

• Am Gründonnerstag (1. April) laden die Pfarrerinnen Christine Höke und Renate Wefers zu einem Abendmahlsgottesdienst am Bildschirm ein. Der Gottesdienst richtet sich auch an Familien mit Kindern, die gern teilnehmen können. Die Zuschauer werden gebeten, Brot und Saft bereit zu halten.

• Am Karfreitag (2. April) erinnern Pfarrerin Gerda Gödde mit Stefanie Schröder an das Leiden und Sterben Jesu.

Am Ostersonntag zeigen wir zwei Gottesdienste: Pfarrer Pehle hat mit Kantorin Liga Auguste einen Ostergottesdienst mit Musikerinnen aus der Region aufgenommen.

• Für Familien mit kleineren Kindern gibt es einen kurzen Gottesdienst mit einer einfachen Ostergeschichte und kindgerechten Liedern und Gebeten.

• Am Ostermontag erleben die Pfarrer Pehle und Beyer den Weg nach Emmaus neu. Begleitet werden sie von Mitgliedern des Valdorfer Posaunenchores.

Weitere Angebote

Rund um die Kirchen bereiten die Gemeinden für die Ostertage kleine Überraschungen vor, die tagsüber während des Osterspaziergangs entdeckt und angesehen werden können. In einigen Kirchen ist Musik zu hören, es liegen Materialien zum Mitnehmen aus. Viele Kirchen sind österlich geschmückt und laden zum Verweilen ein. Die BesucherInnen können über den Tag verteilt kommen, so werden die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen: Bonneberg (9 bis 17 Uhr), Autobahnkirche Exter (ganztägig), St Johannis (11 bis 16 Uhr), St. Stephan (9 bis 17 Uhr), Uffeln (ab 9 Uhr vor dem Gemeindehaus), Valdorf (10 bis 17 Uhr), Wehrendorf (ganztägig).

Osterweg im Kurpark

Bis zum 11. April laden die Gemeinden zum Osterweg im Kurpark ein. An 14 Stationen treffen die Spaziergänger auf Impulse und Gedanken, die Hoffnung geben.