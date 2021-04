Die Dreharbeiten für die inzwischen achte Staffel sind abgeschlossen. Statt wie in den vergangenen Jahren in Südafrika wurde diesmal an der Ostsee gedreht. Im Luxus-Resort Gut Weissenhaus trafen sich die Künstler unter strengen Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests. Die gesamte Hotelanlage und ein riesiges Zelt bildeten die Kulisse der Aufnahmen am Ostseestrand. Jedem der sieben Interpreten widmet der Fernsehsender Vox einen eigenen Musikabend.