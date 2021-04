5123 Einsatzstunden, 241 Einsätze – darunter 42 Kleinbrände, 3 Mittelbrände, 5 Großbrände, 21 Fehleinsätze, 169 technische Hilfeleistungen (mit unter anderem 18 Verkehrsunfällen, 75 Sturm- und Wasserschäden und 36 Gefahrguteinsätzen) und 1 „sonstiger Einsatz“: Das sind die nüchternen Zahlen des Jahres 2020. Vlothos Feuerwehrchef Torsten Sievering hat sie am Montagabend präsentiert – erstmals nicht mit geselligem Abschluss und in Anwesenheit aller Kameradinnen und Kameraden sowie zahlreicher Rats- und Behördenvertreter dicht gedrängt im Haus der Feuerwehr , sondern wegen der andauernden Pandemie mit sehr viel Abstand in kleinster Runde im Rathaussaal. „13 Monate Corona. Dieses Jahr ist alles anders“, sagte Bürgermeister Rocco Wilken in seiner Begrüßung. Die Freiwillige Feuerwehr habe wieder Hervorragendes geleistet, lobte er im Namen von Rat und Verwaltung.