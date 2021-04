Der Blick ist nach vorne gerichtet

Vlotho (WB) -

Von Frank Dominik Lemke ,

Sie lebt in Porta Westfalica, studiert in Bielefeld, stammt aus Kalletal und macht Sport in Vlotho. Die Sängerin Samirah Tariq gilt mit ihrer Stimme in der Folkpop-Musikszene als die Neuentdeckung aus Norddeutschland. Die Jury des Deutschen Rock Preises hat das genauso gesehen und ihr mit der Band Sam Reckless den ersten Preis verliehen.