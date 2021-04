WIV und Marketing in den Startlöchern

Drei verkaufsoffene Sonntage in Vlotho in diesem Jahr – Pandemie gefährdet Mai-Termin – Alternativen möglich

Vlotho (WB). -

Von Joachim Burek

Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung über die Verordnung für die Verkaufsoffenen Sonntage in Vlotho für das Jahr 2021 entschieden. Danach sind nach Beteiligung aller zuständigen Behörden drei Termine festgelegt worden: am 16. Mai im Rahmen der Veranstaltung „Vlotho fährt ab“, am 5. September während der Herbstmesse und am 5. Dezember während des „Adventsplätzchens“.