Integration als gemeinsamer Erfolg

Flüchtlingsbetreuer Wolfgang Vogelsang geht nach 29 Jahren in den Ruhestand

Vlotho (WB) -

Von Jürgen Gebhard

Vor 29 Jahren wurde Wolfgang Vogelsang in Vlotho als Hausmeister für städtische Übergangsheime und Notunterkünfte eingestellt. Er kümmerte sich nicht nur um die Gebäude, sondern gemeinsam mit Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen auch um die Menschen. Im Jahr 2000 ernannte die damalige Bürgermeister ihn zum Flüchtlingsbetreuer. Am 1. Juni geht Wolfgang Vogelsang in den Ruhestand.