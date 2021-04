Regina Wagner vom „Theater Zitadelle“ ist den Vlothoern mitsamt ihren Puppen und den anderen Mitspielern gut bekannt. Die Familie Wagner lebt und arbeitet in Berlin. Wie ergeht es Ihnen in der Pandemie? Regina Wagner, „Theater Zitadelle Berlin“: Bis zum Herbst 2020 sind wir gut zurechtgekommen, wir hatten im Sommer und im Oktober einige Auftritte. Der Zuschauerraum unseres Theaters wurde coronakonform (dank Neustart Kultur) umgebaut und sieht jetzt sehr schön aus. Leider kann das, außer uns, noch keiner sehen. Wir haben ein neues Erwachsenenstück erarbeitet, der nächster Teil der „Berliner Stadtmusikanten“. Die ersten drei sind ja in Vlotho mit viel Erfolg gelaufen.