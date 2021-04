In einem ausführlichem Papier hat die Stadt Vlotho zu dem jetzt vorgelegten ersten Entwurf des Regionalplanes OWL Stellung genommen. Diesem Papier hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Diese Stellungnahme wird in die nun notwendige Erarbeitung des zweiten Regionalplanentwurf miteinfließen. „Im Wesentlichen sind wir mit den Festlegungen des ersten Entwurfes zufrieden“, stellen Bürgermeister Rocco Wilken und Stadtentwickler Michael Fißmer im WB-Gespräch fest. Dennoch weise die Stadt in Sachen ICE-Trasse, Bevölkerungsprognose und Wohnbauflächen auf Planungsaspekte und Korrekturpunkte hin, die ihrer Meinung nach zu berücksichtigen seien, so der Bürgermeister. ICE-Trasse „Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die angedachte ICE-Trasse im Bereich Vlotho sich im Regionalplanentwurf nicht wiederfindet.