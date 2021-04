„Noch ein bisschen Geduld“

Wie ergeht es Ihnen in der Pandemie? Wilfried Schmickler: Es gibt Tage, das weiß ich das selber nicht. Ich wache auf und habe vergessen, an was für einem Tag ich am Abend vorher zu Bett gegangen bin. Unterm Strich aber geht es mir besser, als all den Menschen, die von der Pandemie so richtig hart betroffen sind. Den Pflegenden, den Allein-Erziehenden, den prekär Beschäftigten.