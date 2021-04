Das Wasser im großen Becken ist schon 14 Grad warm. „In wenigen Tagen könnten wir die gewohnten 24 Grad erreichen“, sagt Schwimmmeister André Darjan. Aber noch weiß niemand, wann in diesem Jahr die Saison im Waldfreibad in Valdorf beginnen darf. Traditionell wäre es der 1. Mai – also morgen.