Die Exteranerin arbeitete und feilte mehrere Monate lang an der Reimgeschichte, die als gebundene Ausgabe bei Books on Demand sowie als Taschenbuch bei Amazon bestellbar ist. Wir haben mit der gelernten Erzieherin über ihr neues Werk, weitere Schreibprojekte und ihren fast dreimonatigen Aufenthalt in Schweden gesprochen. Frau Eimler, „Ritter Schnubidu hilft dem König“ ist Ihr drittes Kinderbuch. Wie lange haben Sie an der Erzählung gesessen, bis alles rund war? Kathrin Eimler: Entstanden ist die Geschichte schon vor etwa zwei Jahren. Eine Kollegin aus der Kita meinte, es gebe so viele Geschichten für Mädchen, aber nur wenige für Jungen.