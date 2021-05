Das Buschwerk auf dem Grund und Boden war bereits entfernt worden, die eigentlichen Bauarbeiten werden in der kommenden Woche beginnen. Die veranschlagten Kosten bezifferte Klaus-Peter Weyer, Fachdienstleiter Zentrale Liegenschaftsverwaltung, mit 700.000 Euro. „Wenn alle Baumaterialien zum festgelegten Zeitpunkt vorhanden sind, kann das Richtfest vor den Sommerferien stattfinden“, verkündete Klaus-Peter Weyer nach Absprache mit Jan Elgert vom zuständigen Bauingenieurbüro Schöne in Minden und Christian Westermann vom Bauunternehmen Westerbau in Hille.