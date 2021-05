Das Buschwerk auf dem Grund und Boden war bereits entfernt worden, die eigentlichen Bauarbeiten werden in der kommenden Woche beginnen. Die veranschlagten Kosten bezifferte Klaus-Peter Weyer, Fachdienstleiter Zentrale Liegenschaftsverwaltung, mit 700.000 Euro. „Wenn alle Baumaterialien zum festgelegten Zeitpunkt vorhanden sind, kann das Richtfest vor den Sommerferien stattfinden“, verkündete Klaus-Peter Weyer nach Absprache mit Jan Elgert vom zuständigen Bauingenieurbüro Schöne in Minden und Christian Westermann vom Bauunternehmen Westerbau in Hille. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Gesamtbauzeit von einem halben Jahr.