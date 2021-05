Vlotho beim Stadtradeln am Start

Im Jahr 2020 hatten in Vlotho 98 Radelnde in 11 Teams und vier Parlamentarier teilgenommen, so die Bilanz der Verwaltung. Insgesamt seien mehr als 29.000 Kilometer zurückgelegt worden, was eine CO2-Vermei-dung von vier Tonnen bewirkt habe. „Damit hat Vlotho einen tollen Start hingelegt“, stellt Pressesprecher Axel Mowe fest. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs würden durch Innerortsverkehr verursacht.