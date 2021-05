Die evangelischen Kirchengemeinden in der Region Vlotho starten jetzt wieder mit Präsenzgottesdiensten. Nach den guten Erfahrungen im vergangenen Jahr hoffen sie auf trockenes Wetter und feiern an den Sonntagen jeweils einen Gottesdienst im Freien.

Dafür wechseln sie zwischen den Orten, die sich im vergangenen Jahr bei diesen Gottesdiensten bewährt haben: Auf der Wiese im Park an der Wehrendorfer Kirche, hinter dem Gemeindehaus in Valdorf und am EGZ in Uffeln. Dort sind die Bänke und Stühle schnell greifbar und die Abläufe schon eingeübt.

Die Hygieneauflagen der Landesregierung sind im Moment strenger als im vergangenen Jahr: Es gibt ein „Anmeldeerfordernis“ – deshalb bitten die Gemeinden um eine Anmeldung im Gemeindebüro in Uffeln. Weiter ist das Tragen von medizinischen Masken auch im Freien erforderlich und Gesang noch nicht möglich. Die Gemeinden hoffen darauf, dass diese Einschränkungen in den kommenden Wochen gelockert werden, sind aber an die Vorgaben gebunden.

Die Freiluftgottesdienste beginnen mit einem Himmelfahrtsgottesdienst am 13. Mai um 11 Uhr im Park an der Wehrendorfer Kirche. Den Gottesdienst hält Pfarrer Beyer, musikalisch wird er von Bläserinnen und Bläsern aus Valdorf und Wehrendorf begleitet. Anmeldung bis Mittwoch unter 05733/8448 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an vl-kg-uffeln@kk-ekvw.de.

Der nächste Sonntagsgottesdienst wird am 16. Mai um 11 Uhr am Gemeindezentrum in Uffeln gefeiert.

Für die Personen, die nicht an den Freiluftgottesdiensten teilnehmen können, werden an den Sonntagen weiter Online-Gottesdienste vorbereitet, die unter www.evangelisch-in-vlotho.de angesehen werden können. Dort finden sich auch immer die aktuellen Informationen zu den Freiluftgottesdiensten.