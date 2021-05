„Mehr Güterverkehr auf die Schiene“

„Wir haben aktuell gut 2000 Mitglieder bei WiduLand, darunter viele Privatleute und zahlreiche Vereine und Gruppierungen. Bisher fehlten noch Vertreter aus der heimischen Wirtschaft in diesem Spektrum. Um so mehr freut es mich, dass mit Martin Schröder und Harald Knefelkamp zwei Unternehmer aus Vlotho nun mitmachen wollen und damit signalisieren, dass auch die heimische Wirtschaft WiduLand unterstützt“, sagte Gerd Linnenbecker bei einem Treffen vor dem WiduLand-Achtungsdreieck, das Martin Schröder auf dem Speditionsgelände an der Industriestraße in Exter gut sichtbar aufgestellt hat.