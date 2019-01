Hunderte Sternsinger sind in allen Ortschaften im Kreis Höxter an diesem Wochenende unterwegs. In Höxter ist das ökumenische Sternsingen am Freitagabend mit einer zentralen Aussendungfeier im Gemeindezentrum Am Knüll gestartet worden. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Hunderte Sternsinger sind in allen Ortschaften im Kreis Höxter an diesem Wochenende unterwegs. In Höxter fiel der Startschuss am Freitagabend bei einer zentralen Aussendungfeier im Gemeindezentrum Am Knüll. In der Kreisstadt gibt es seit Jahren ein ökumenisches Dreikönigssingen von Katholiken, Protestanten und Baptisten.

Jedes Jahr in den Tagen um den 6. Januar ziehen Kinder durch die Städte und Dörfer des Landes und klingeln an den Türen. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige singen sie Lieder, sagen Gedichte auf, sammeln Spenden für bedürftige Kinder und schreiben mit geweihter Kreide die traditionelle Segensbitte an die Haustüren, in diesem Jahr 20*C+M+B+19. »Werde Sternsinger und verändere die Welt«: Diesen Aufruf richtet das Team der »Sternsingerzentrale« für Höxter und Boffzen an alle Mädchen und Jungen.

Die Sternsinger ziehen am Samstag, 5. Januar, von 10 Uhr an in Höxter und am Sonntag, 6. Januar, in Boffzen unter dem Leitwort »Segen bringen – Segen sein« von Haus zu Haus. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige sammeln sie für Not leidende Kinder.

. Denn das Sternsingen 2019 rückt Kinder mit Behinderungen in den Mittelpunkt. »Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit« ist die Offensive überschrieben. Viele Kinder mit Behinderung erleben in armen Regionen Perus jeden Tag Ausgrenzung, Diskriminierung und keine Chance auf Förderung. Im Zentrum »Yancana Huasy«erhalten sie unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien Unterstützung.

Die nunmehr 61. Dreikönigssingen läuft bundesweit wie immer unter der Federführung des Kindermissionswerks »Die Sternsinger« und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Die Sternsingeraktion ist wie in den Vorjahren ökumenisch organisiert. Neben den katholischen Kirchengemeinden St. Nikolai, St. Peter und Paul (Höxter) und St. Liborius (Boffzen) zeigen die Evangelische Kirchengemeinde Höxter und auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde für diese segensreiche Solidaritätsoffensive Flagge. 100 Kinder sind bei der Hilfsaktion dabei. Sie sammelten im Januar 2018 allein in Höxter und Boffzen stolze 15.457 Euro Spenden.

Auch in den anderen Städten und Dörfern im Kreis wird das Sternsingen an diesem Wochenende organisiert. Das WESTFALEN-BLATT wird wieder, wie in den Vorjahren, Fotos von den einzelnen örtlichen Sternsingeraktionen veröffentlichen. Die Gemeinden können ihre Gruppenbilder für die Fotoaktion an hoexter@westfalen-blatt.de schicken. Die Bilder erscheinen dann auf Sonderseiten.

Infos: www.sternsinger.de