Von Michael Robrecht

Höxter (WB). So weit ist bei der RTL-Castingshow "DSDS" noch kein Kandidat aus der Region Höxter/Holzminden gekommen: Der Bödexer Joshua Tappe (25) begeisterte heute Abend zusammen Ramon Kaselowsky und Marcio Pereira Conrado mit "I Can't Help Myself" von The Four Tops die Jury um Dieter Bohlen. Joshua ist wieder eine Runde weitergekommen.