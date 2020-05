Höxter (dp). Für das neue Schuljahr an der Sekundarschule in Höxter sind lediglich 50 Schüler angemeldet worden – das sind fünf weniger als im Vorjahr. Weil damit abermals die Mindestgröße von 60 Schülern unterschritten wird, gibt es eine Ausnahmegenehmigung von der Bezirksregierung. Im Sommer sollen so zwei Eingangsklassen gebildet werden.

„In diesen Fällen muss die Schulaufsicht mit einbezogen werden“, erläuterte Andreas Moseke, Sprecher der Bezirksregierung im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Man werde sich zu der Entwicklung auch weiter intensiv mit dem Schulträger austauschen. Eine genaue Regelung, wie viele Jahre eine Schule die Mindestgröße bezüglich der Anmeldezahlen unterschreiten dürfe, gebe es nicht.

Ruhe in die Thematik bekommen

Stadtsprecher Sebastian Vogt sagte auf Anfrage: „Wir sind optimistisch, dass sich die Anmeldungszahlen in den kommenden Jahren steigern werden – unter anderem, weil dann mehr als die aktuell 243 Schüler in Höxter die vierte Klasse beenden werden.“ Wichtig sei es außerdem, Ruhe in die Thematik zu bekommen – andauernde Debatten seien nicht förderlich. In den Grundschulen soll die Werbung für die Sekundarschule noch einmal intensiviert werden und ab kommenden Sommer soll es auch wieder eine Leitung mit einem Führungsduo geben, um den großen Arbeitsumfang auf mehrere Schultern zu verteilen.

Derzeit zeichnet Christiane Hoffmann als stellvertretende Schulleiterin verantwortlich. Sie teilte am Donnerstag schriftlich mit: „In den Anmeldegesprächen wurde deutlich, dass sich Eltern bewusst für die Schulform Sekundarschule entschieden haben. Der deutliche Anstieg von Anmeldungen mit Gymnasial- und Realschulempfehlungen zeigt, dass die Sekundarschule immer mehr als eine Schulform für alle Kinder verstanden wird und ein Umdenken einsetzt. Diese Eltern haben sich über uns vielfach informiert und kennen die Vorzüge des gemeinsamen Lernens sowie unser Leitbild.“ Sie sei zuversichtlich, dass die Anmeldezahlen wieder steigen würden, da sich dieser Informationsfluss auch erst innerhalb der Elternschaft verbreiten müsse. Man dürfe nicht vergessen, dass die Schulform in Höxter erst fünf Jahre existiert und sie bei vielen Eltern noch missverstanden werde.

Das Team will weitermachen wie bisher

Christiane Hoffmann sagte weiter: „Wir setzen darauf, dass wir nun im Vollausbau und der durchgeführten Schulentwicklungsplanung mit verlässlichen Rahmenbedingungen rechnen können. Gerade in der derzeitigen gesellschaftlichen Situation treten unsere Stärken in den Vordergrund: gelebte Leistungsdifferenzierung, Beratungsgespräche, Teamstrukturen, Transparenz und Vertrauensbildung – um nur einige zu nennen.“

Das Team wolle „weitermachen wie bisher“, betonte die stellvertretende Leiterin: „Ich bin zuversichtlich, dass im kommenden Jahr die für neu gegründete Sekundarschulen typische Talsohle durchschritten ist.“