Beverungen (ako). Die Burgstraße in Beverungen wird freigegeben – entweder an diesem Mittwochnachmittag, spätestens aber am Donnerstagmorgen ist sie wieder befahrbar. Das ist der Tag, an dem der Querverschub der neuen Weserbrücke ansteht, und an dem die vierten Klassen an die Grundschule zurückkehren. „Damit ist unsere größte Baustelle im Innenstadtbereich abgeschlossen“, sagte Bürgermeister Hubertus Grimm gestern bei einem Vor-Ort-Termin. 1,2 Millionen Euro sind hier verbaut worden beziehungsweise werden noch verbaut, weil neue Wasser- und Abwasserkanäle auch noch in der Kolping-/Schützenstraße bis zum Parkplatz Hakel verlegt werden müssen (nach Abschluss der Brückenbauarbeiten). Die Summe beinhaltet neue Regenwasserkanäle, Versorgungsleitungen, Gehwege, die Fahrbahn sowie die Errichtung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage in der Burgstraße. „Es waren also viele Beteiligte involviert, die Zusammenarbeit mit allen hat hervorragend funktioniert“, so Grimm und meint das Abwasserwerk, den Landesbetrieb Straßen NRW, Westfalen Weser Netz, die Stadtwerke, den Eigenbetrieb Straßen und Immobilien und die bauausführende Firma Nolte. Die war zeitweise mit zwei Kolonnen im Einsatz, um den Fertigstellungstermin zu halten. Jetzt ist alles sogar vier Wochen früher als geplant fertig geworden. „Auch weil das gute Winterwetter uns in die Karten gespielt hat“, so Nolte-Geschäftsführer Frank Behre. Auch Stromleitungen sind von Westfalen Weser Netz neu verlegt worden. Die alten stammten noch aus dem Jahr 1930.