Nur so könne die weiterhin notwendigen Sicherheitsvorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten werden, heißt es in einer Pressemeldung. Aufgrund der großen Resonanz gibt es aber Zusatztermine sowie auch kurzfristige Terminänderungen.

„Mit der Konzentration auf geeignete Standorte wollen wir die Bürger genauso schützen wie die Mitarbeiter der Schadstoffsammlung“, erläutert Hubertus Abraham vom Kreis Höxter. Der Andrang bei der ersten Sammlung am vergangenen Donnerstag sei allerdings so groß gewesen, dass die Kapazitätsgrenzen des Schadstoffmobils erreicht worden seien. „So konnten wir leider den vorgesehenen Termin in Beverungen gar nicht mehr wahrnehmen“, berichtet er. „Die Standzeit des Schadstoffmobils werde daher noch einmal ausgeweitet.“

Bereits am Donnerstag, 14. Mai, kommt diese neue Vorgehensweise zum Tragen. An diesem Tag steht das Schadstoffmobil von 8 bis 11 Uhr in Bad Driburg (Schützenplatz/Kriegerdenkmal) und von 13 bis 16 Uhr in Warburg (Schützenplatz/Paderborner Tor). Ersetzt werden dadurch die Sammlungen in Siebenstern, Niesen, Ikenhausen, Germete, Welda, Rösebeck, Großeneder und Gehrden.

Am Donnerstag, 28. Mai, wird ein Zusatztermin angeboten. Das Schadstoffmobil steht von 8 bis 11 Uhr in Beverungen (Gewerbegebiet Osterfeld/Autohaus VW) und von 13 bis 16 Uhr in Borgentreich (Am Schützenplatz/Parkplatz vor der Halle). Auch für Juni stehen schon zwei Sammeltermine fest. Am Donnerstag, 4. Juni, von 8 bis 11 Uhr in Höxter (Corveyer Allee/Ehemalige Genossenschaft) und von 13 bis 16 Uhr in Bredenborn (Schützenhalle/Sommerseller Straße), am Donnerstag, 18. Juni, von 8 bis 11 Uhr in Willebadessen (Stadthalle) und von 13 bis 16 Uhr in Brakel (Stadhalle).