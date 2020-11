Symrise verbessert das Klima

Symrise verfolgt bereits seit langem ambitionierte Klimaziele und macht den nächsten Schritt. Nun sind von der Vorreiter-Initiative „Klimaschutz-Unternehmen“ acht deutsche Firmen aufgenommen worden. Damit ist Symrise in Sachen Klimaschutz in der ersten Reihe dabei. Mit dem Ziel ab 2030 klimapositiv zu wirtschaften, unterstützt Symrise die klimapolitischen Ziele Deutschlands nachhaltig. Der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß, (MdB), hat bei einer virtuellen Veranstaltung die Urkunden für die besonderen Klimaschutzleistungen an die ausgezeichneten Unternehmen überreicht. Dabei hob der Staatssekretär das Engagement für Klimaschutzziele und deren anspruchsvolle Agenda bei der Energieeffizienz sowie dem Einsatz erneuerbarer Energien hervor. Thomas Bareiß: „Die Klimaschutz-Unternehmen haben sich freiwillig zu hohen Zielen zum Schutz der Umwelt und zur Energieeffizienz verpflichtet. Das ist vorbildlich. Solche Leuchttürme demonstrieren, dass Umweltschutz nur in der Kooperation mit Unternehmen erfolgreich sein kann.“

Acht neue Mitglieder

Jörg Schmidt, Vorsitzender des Netzwerks Klimaschutz-Unternehmen: „Vom kleinen bis mittleren Unternehmen bis zum Großkonzern – die Aufnahme unserer acht neuen Mitglieder ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass das Interesse an nachhaltigem Wirtschaften sehr stark ist. Zudem zeigt der stetige Zuwachs in unserem Verein, dass sich der Wille, gezielt gegen den Klimawandel vorzugehen, durch sämtliche Branchen zieht.“

Große Freude

„Die Aufnahme in das Netzwerk der deutschen Klimaschutz-Unternehmen freut uns sehr. Denn wir engagieren uns seilt vielen Jahren für den Klimaschutz“, betont Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. „Da wir eine große Vielfalt natürlicher Rohstoffe nutzen, gehört gutes Klima zu unserer DNA. So können wir auch künftig nachhaltig zu Ernährung, Pflege und Wohlbefinden beitragen. Dafür haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt: Wir wollen die Treibhausgasemissionen bis 2025 verglichen mit 2016 und bezogen auf die Wertschöpfung mehr als halbieren. Ab 2030 haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, klimapositiv zu wirtschaften.“ Innerhalb seines besonderen Engagements für den globalen Klimaschutz berichtet Symrise seit 2006 über seine Aktivitäten. Symrise erhielt als eines der ersten Unternehmen weltweit die Genehmigung für seine wissenschaftlich fundierten Klimaschutzziele. Zudem ist Symrise bereits 2018 der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) als „Unterstützer“ beigetreten und setzt sich für den Ausbau der klimabezogenen Unternehmensberichterstattung ein. „Die Motivation, sich als Mitglied am Netzwerk der Klimaschutz-Unternehmen zu beteiligen, liegt für uns klar auf der Hand“, erklärt Dr. Helmut Frieden, Konzern-Nachhaltigkeit bei Symrise. „Wir wollen gemeinsam und mit den gebündelten Kompetenzen der Mitglieder an zukunftsorientierten Lösungen arbeiten und uns dabei über die besten Praxisbeispiele austauschen und damit den Wissenstransfer fördern.“