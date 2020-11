Als Grund werden steigende Personalkosten sowie ein Ausbau des Angebotes genannt. Die Kreisverwaltung schlägt den politischen Gremien vor, diesen Antrag für die Jahre 2021 bis 2026 zu genehmigen.

Neben dem Kreis zahlen auch die Krankenkassen einen Zuschuss für das Selbsthilfebüro (23.700 Euro). 12.200 Euro trägt der Paritätische selbst.

Nach Angaben von Geschäftsführerin Kathrin Jäger sei die Zahl der Selbsthilfegruppen, die das Büro betreut, in den vergangenen Jahren gestiegen. 2015 seien es noch 66 gewesen, heute 75. „17 Gruppengründungen haben wir aktiv begleitet“, sagt Jäger, die als Fachkraft knapp vier Stunden pro Woche im Selbsthilfebüro mitarbeitet. Hinzu kommt eine Sachbearbeiterstelle mit einem Umfang von elf Wochenstunden.

„Mit dieser Ausstattung kommt das Büro an seine Grenzen“, schreibt Jäger an den Kreis. Ziel sei darum eine Erweiterung der personellen Kapazitäten. Auch die Beratungstätigkeit sei in den vergangenen Jahren gestiegen, berichtet Jäger von 384 Fällen im vergangenen Jahr. 2015 seien es 83 weniger gewesen.