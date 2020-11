Inzidenz im Kreis Höxter klettert über die 120er-Marke

Kreis Höxter/Warburg -

In der Corona-Pandemie ist der Inzidenzwert im Kreis Höxter am Wochenende deutlich geklettert. Er lag am Sonntag wieder bei 121 Neuinfizierten in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Aktiv infiziert waren am Sonntag 316 Menschen, 26 mehr als am Samstag und 44 mehr als am Freitag. Die Zahlen werden in der Nacht zu Montag aktualisiert.