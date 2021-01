Stadt braucht die Fördermittel

Höxter (WB) -

Der Kunstrasenplatz in Höxter-Albaxen für das sogenannte Sportzentrum Nord (Albaxen, Stahle, Lüchtringen) wird ein Millionenprojekt. Das steht seit dem Spätsommer 2020 fest. Die Kosten für die Umwandlung des Rasen- in einen Kunstrasenplatz liegen inzwischen bei 1,6 Millionen Euro. Vom Landschaftsarchitekturbüro Peters und Winter in Detmold sind die Kosten ermittelt worden. Die Stadt Höxter will den Kunstrasenplatz mit Fördermitteln des Landes und des Bundes hinbekommen.