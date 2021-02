BGZ stellt Weichen für Atommüll-Transporte

Stellvertretend für sie alle postierten sich Widerständler am Freitag mit einem großen Transparent zum stillen Protest am Bahnübergang zwischen Würgasser Straße und Knickweg nahe dem Beku-Kunststoffwerk. Im Bereich des Abzweigs des ehemaligen Anschlussgleises zum früheren Atomkraftwerk begann ein Fachmann eines von der BGZ beauftragten Unternehmens derweil damit, die Gleise der Sollingbahn zu vermessen. Das Gleismessgerät bewegte sich im laufenden Betrieb der Sollingbahn über die Schienen. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn begleiteten die Arbeiten und waren mit dem Fahrdienstleiter in Göttingen in ständigem Austausch.

Atommüll: BGZ untersucht Gleisanschluss in Würgassen 1/13 Die BGZ plant,l den alten Bahnanschluss des ehemaligen Atomkraftwerks zu reaktivieren und lässt die Schienen der Sollingbahn und des Anschlussgleises vermessen. Foto: Sabine Robrecht

„Wir ermitteln, wie hoch die Gleise der Sollingbahn im Vergleich zu den alten Gleisen sind“, erläutert Hendrik Kranert-Rydzy, Pressesprecher Logistikzentrum Konrad der BGZ, den Hintergrund der Arbeiten. Dieser Höhenabgleich ist Grundlage für den nötigen Wiedereinbau der Weiche zwischen den Gleisen.

Am Montag und Dienstag geht es dann auf dem alten Anschlussgleis in Richtung Kraftwerksgelände mit den Vermessungen weiter. Für die Sanierung zur Reaktivierung des etwa 900 Meter langen alten Gleises samt Einbau der Weiche für den Anschluss an die Sollingbahn rechnet die BGZ mit einem Kostenvolumen im unteren einstelligen Millionenbereich.

Züge mit sechs bis sieben Waggons

Der Transport der schwach und mittelradioaktiven Abfälle vom geplanten Zwischenlager Würgassen zum vorgesehen Endlager Schacht Konrad in Salzgitter soll ausschließlich über die Schiene laufen, sagt Hendrik Kranert-Rydzy. „Wir gehen von Zügen mit maximal sechs bis sieben Waggons aus, weil wir weder hier, noch in Konrad aus Platzgründen mehr rangieren können.“ Die Sorge, dass der Schienenpersonennahverkehr wegen der zusätzlichen Züge gestört werde, könne ausgeräumt werden. „Es ist kein Problem, unsere Züge in den Betrieb der Sollingbahn einzubinden.“ Sie fährt zweimal pro Stunde. In einem Gutachten der Bahn werde jetzt ermittelt, „wie unsere Züge eingetaktet werden können“.

Maximal 20 Lkw am Tag

Bundesweit 35 Lager sollen über das Logistikzentrum in Würgassen abgewickelt werden. Die Transporte aus diesen dezentralen Zwischenlagern sollen zum Teil über die Schiene und zum Teil über die Straße laufen. Hendrik Kranert-Rydzy spricht von maximal 20 Fahrten pro Werktag – Leerfahrten inklusive. „Das sind fünf Lkw aus jeder Himmelsrichtung am Tag“, sagt der Pressesprecher. Und er beziffert das allgemeine Verkehrsaufkommen in dem Gebiet: Die Bundesstraßen in der Region seien laut NRW-Verkehrsministerium durchschnittlich mit insgesamt etwa 500 Lastwagen am Tag belastet.

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung lässt rund um Beverungen Fahrzeuge zählen und Zufahrtsstraßen unter die Lupe nehmen. „In dieser Studie werden nicht nur Fahrzeuge in einem 25-Kilometer-Radius um Beverungen gezählt, sondern auch Streckendetails – wie etwa Engstellen – im regionalen Straßennetz begutachtet.“ Die Ergebnisse der Verkehrszählung sollen im Mai vorliegen.

Die Flora und Fauna lässt die BGZ auf dem Gelände des geplanten Logistikzentrums und auch in der Umgebung ebenfalls kartieren. Die Untersuchungen ziehen sich, so der Pressesprecher, die ganze Vegetationsperiode hindurch. Los geht es Mitte dieses Monats. Die Kartierung sei eine wichtige Grundlage für spätere Genehmigungsverfahren, heißt es von der BGZ.

Bei den von der BGZ beauftragten Vermessungsarbeiten am Bahnanschluss des ehemaligen Atomkraftwerks dokumentierten Katrin Meyer (von links), Rüdiger Brandt, Sven Thöne und Martin Ahlborn den breiten Widerstand gegen das Atommülllager. Foto: Sabine Robrecht

Droht Würgassen eine längere Laufzeit?

Bleibt es in Würgassen nicht bei 30 Jahren Laufzeit? Diese Sorge treibt Dirk Wilhelm, Kandidat für den Vorsitz der Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck“, und seine Mitstreiter Martin Hoppe, Martin Ahlborn und Katrin Meyer um. Sie befürchten, dass das Endlager Schacht Konrad in Salzgitter nicht nur die genehmigten 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Atommüll aufnehmen soll, sondern womöglich auch noch die weiteren in der Bundesrepublik anfallenden rund 300.000 Kubikmeter. Eine solche Erweiterung würde, so Wilhelm, die Laufzeit des geplanten Logistikzentrums Würgassen verlängern, denn es soll als Bereitstellungslager für Konrad dienen und wäre dann Drehkreuz nicht nur für 300.000, sondern für 600.000 Tonnen schwach und mittelradioaktiven Atommüll.

Zum Hintergrund: Bereits 2015 habe die Bundesregierung im ersten Entwurf des Nationalen Entsorgungsprogramms (NaPro) eine mögliche Erweiterung des Endlagers Schacht Konrad ins Gespräch gebracht, erläutert Dirk Wilhelm. Nach massivem Protest gegen das Endlager selbst und eine Kapazitätserweiterung hat der Niedersächsische Landtag im Juni 2016 gegen eine Erweiterung votiert. Die Bundesregierung strich diese Option. Damit war sie vom Tisch.

Option der Erweiterung nach Protest verworfen

„Das ändert nichts daran, dass diese Gedankenspiele da sind“, sagt Dirk Wilhelm. „Wenn die Option der Erweiterung von Konrad real möglich erschien und nur aufgrund des massiven Protestes (zunächst) verworfen wurde, ist dies sicherlich kein Garant dafür, dass dieses Vorhaben nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Erwägung gezogen wird.“ Außerdem seien im Internet auf der FAQ-Seite der BGZ bei der Antwort auf die Frage nach der Betriebsdauer Würgassens die 30 Jahre entfernt worden. „Die Anlage wird solange benötigt, bis die Einlagerung des schwach- und mittelradioaktiven Atommülls im Endlager Konrad abgeschlossen ist“, heißt es dort ( https://logistikzentrum-konrad.de/faq) . „Käme die Erweiterung, wäre auch ein mögliches Zentrales Bereitstellungslager in Würgassen über die aktuell vorgesehenen 303.000 Kubikmeter Fassungsvermögen von Konrad und die aktuell benannten zirka 30 Jahre Betriebszeit hinaus ‚gesetzt’“, schlussfolgern Dirk Wilhelm, Martin Hoppe, Martin Ahlborn und Katrin Meyer.

Landtagsabgeordnete stellen Anfrage

Die grünen Landtagsabgeordneten Miriam Staudte, Christian Meyer und Imke Byl teilen offenkundig die Sorgen der Widerständler im Dreiländereck: Sie stellten im April 2020 die Anfrage an die Niedersächsische Landesregierung, ob die Erweiterung des geplanten Endlagers Schacht Konrad wirklich vom Tisch sei. Die Landesregierung verwies auf die planfestgestellten 303.000 Kubikmeter. Das aktuelle Nationale Entsorgungsprogramm sehe keine Regelung vor, die eine Erweiterung der genehmigten Kapazitäten von Schacht Konrad zulässt. Der Landesregierung lägen – das hatten die Abgeordneten ebenfalls erfragt – seit 2016 auch im Zusammenhang mit den Planungen für ein Atommüll-Logistikzentrum Würgassen keine Kenntnisse über Beratungen auf Bundes- oder Länderebene zur Erweiterung des Kapazitäten von Schacht Konrad vor.

303.000 Kubikmeter festgeschrieben

Bei den Untersuchungen der Gleise im Vorfeld der Reaktivierung des Bahnanschlusses des ehemaligen Atomkraftwerks Würgassen wies Hendrik Kranert-Rydzy, Pressesprecher Logistikzentrum Konrad bei der BGZ (Gesellschaft für Zwischenlagerung), am Freitag sämtliche Spekulationen zurück: Im Planfeststellungsverfahren für das Endlager Schacht Konrad seien 303.000 Kubikmeter festgeschrieben – „nicht mehr und nicht weniger“. Für die weiteren anfallenden Abfälle werde ein zweites Endlager gesucht. Das gelte auch für die Abfälle, die aus der Schachtanlage Asse II zurückgeholt werden sollen. Aus Asse II werde nichts in Würgassen umgeschlagen und auch nichts im Schacht Konrad gelagert.