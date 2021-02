Schnee stoppt Altenpflegerin nicht

Trotzdem sei es ihr Ziel gewesen, bei den alten und pflegebedürftigen Menschen rechtzeitig anzukommen. Die weiße Pracht sollte und konnte die Pflegefachkraft des ambulanten Diensts nicht stoppen.

Die 45-jährige Libanesin arbeitet in der ambulanten Krankenpflege der Caritas- Pflegestation Mariental in Nieheim. Sie pflegt ältere Menschen in der Weberstadt und den umliegenden Ortschaften. „Es sind aktuell 15 Pflegedienstkunden, die ich morgens, nachmittags oder abends besuche und ihnen helfe.“ Die alten Leute wären so unendlich dankbar. „Es ist immer eine große Freude, wenn wir uns wiedersehen – und das ist ja fast täglich.“

Es gibt Hilfe

Die Pflegefachkraft lässt sich vom Schnee, dem Eis und den schlechten Straßenverhältnissen in diesen eisigen Tagen nicht beirren: „Ich setze mich ins Auto und fahre los. Wenn mich der Schnee stoppt, gibt es immer Hilfe.“ In Nieheim sei ein aufmerksamer Räumdienst aktiv. Klar könne man aktuell nicht in jede Nebenstraße fahren, da liege der Schnee immer noch meterhoch. Doch es gebe immer Wege, die zum Ziel führen würden. „So stelle ich mein Fahrzeug an den Hauptstraße ab und gehe einige Meter.“ Wichtig sei, dass die Pflege stattfindet.

Schnee und Eis können Rana El Rifai nicht stoppen. Foto: Jürgen Drüke

Ihre Kunden hätten großes Verständnis gezeigt, als sie am Sonntag etwas zu spät gekommen sei. „Sehr viele ältere Menschen haben mir erzählt, wie streng und stark der Winter früher in Deutschland war – und das über Monate hinweg.“ Die Fensterscheiben seien sogar mit Eisrosen versehen gewesen. „Bei den Erzählungen habe ich den Schnee, den ich im Auto verflucht habe, sogar lieb gewonnen“, schmunzelt El Rifai.

Auch die Büroarbeit gehört bei der ambulanten Pflege dazu. Foto: Jürgen Drüke

Sie wiederum stehe nur stellvertretend für die vielen Frauen und Männer, die im Kreis Höxter in der ambulanten Pflege arbeiten würden. „Der Einsatz ist hier riesig. Ich bin stolz, dass ich meinen Beitrag beitragen und leisten kann.“ Ihr Arbeitgeber, das ist die Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge, hat fünf Caritas-Pflegestationen und 200 Pflegefachkräfte in der ambulanten Pflege. „Wir betreuen etwa 1000 Pflegedienstkunden“, berichtet Andrea Bömelburg, die die Caritas Pflegestation in Nieheim leitet. „Rana El Rifai hat ein großes Herz. Sie verbindet Leidenschaft mit Fachkompetenz“, stellt Bömelburg heraus.

Die Libanesin hat in ihrem Heimatland Psychologie studiert und war danach Lehrerin. Die Umstellung auf die Pflege sei ihr in Deutschland trotz des völlig anders gelagerten Berufsbilds leicht gefallen: „Es macht mir großen Spaß, anderen Menschen zu helfen. Die Älteren haben noch so viel Lebensfreude und sind so dankbar.“

In der Caritas Pflegestation Mariental in Nieheim fühlt sich Rana El Rafi wohl. Foto: Jürgen Drüke

Dichter und starker Schneefall, Verwehungen und vereiste Strecken. Das seien in dieser Woche ihre Begleiter. „Überall werde ich getröstet. Die Menschen erzählen mir dabei wunderbare Wintermärchen“.

In Nieheim ist der Schnee in den Nebenstraßen noch sehr hoch. Foto: Jürgen Drüke

Die alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen (14 und 24) ist Anfang 2016 nach Deutschland gekommen und hat bei der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert. „Hier in Nieheim fühle ich mich sehr wohl. Die Menschen sind bodenständig. Ganz nebenbei lerne ich bei der Arbeit noch besseres Deutsch.“ Schnee hat Rana El Rifai auch schon in ihrem Heimatland gesehen „Mit meiner Familie habe ich in Baalbek, einer Stadt im Gebirge, gelebt.“ Allerdings würden sie im Libanon bei Schneefall in den Häusern bleiben. „Das ist hier ganz anders“, hat Rana El Rifai inzwischen erfahren.