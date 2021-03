Ein Leben für die Kirche und die Musik

Die Gemeinde würdigt ihn als eine Institution: „Nieheim, Kirche, Küsterdienst und Bernhard Bernhofen gehören untrennbar zusammen“, brachte der geschäftsführende Vorsitzende des Kirchenvorstands St. Nikolaus, Walter Rieks, jetzt bei der Verabschiedung Bernhofens die große Wertschätzung der Menschen für die besondere Lebensleistung des 84-Jährigen zum Ausdruck. Die Musik war immer schon eine große Leidenschaft des langjährigen Küsters und Organisten. Und sie ist es auch heute. Da trifft es sich gut, dass ganz in der Nähe seines Zimmers im St.-Nikolaus-Hospital in Nieheim ein Klavier steht. In dieses Seniorenheim mit seinem freundlich gestalteten Neubau ist der 84-Jährige vor einigen Wochen umgezogen. Er hat sich sehr gut eingelebt. Und setzt sich manches Mal spontan ans Klavier und spielt aus dem Gedächtnis ein Medley schöner Lieder. Die Bewohner des Flures und auch die Mitarbeiter freuen sich immer über die kleinen Konzerte des passionierten Musikers. An der Orgel in der Kirche haben ihn viele Menschen in all den Jahrzehnten seines Wirkens erlebt.