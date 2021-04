Nils möchte Denise heiraten

Im Kreis Höxter wird sich das Paar aber wahrscheinlich nicht das Ja-Wort geben: Die attraktive Landwirtin lebt seit Ende 2020 nicht mehr in Pömbsen.

„Es hat sich viel getan. Nach dem ganzen Männer-Hin-und-Her habe ich jetzt einen neuen Partner an meiner Seite und ich hoffe, dass das jetzt der Richtige ist“, erklärt die 32-Jährige in der Spezial-Folge der 16. Staffel des Dating-Formats verheißungsvoll. Ihre neue Liebe ist kein Unbekannter: Es ist Nils aus Rendsburg bei Eckernförde, den sie zum Kennenlernen vor der Hofwoche eingeladen, dann aber direkt wieder nach Hause in den Norden geschickt hat. Der junge Landwirt ließ sich aber nicht entmutigen und blieb am Ball: „Nils hat immer wieder probiert mir zu zeigen, dass er doch der Richtige ist für mich und dass ich falsch entschieden habe. Und jetzt haben wir wirklich zueinander gefunden. Da bin ich sehr dankbar und froh darüber.“

Gemeinsam hat das Paar einen renovierungsbedürftigen Hof in Norddeutschland bezogen. „Ich bin wahnsinnig glücklich hier auf dem Hof mit ihm!“ Auf der Social-Media-Plattform Instagram zeigte Denise im Januar 2021 erstmals ihr neues Heim. Weihnachten hatte Nils für seine große Liebe eine besondere Überraschung vorbereitet. In einer Chips-Dose unterm Baum war ein Ring versteckt. „Ich habe Denise Weihnachten gefragt ob sie mich heiraten möchte. Warum soll ich Zeit verlieren bei einer Frau, bei der ich mir wirklich sicher bin?“, so Nils. Denise schmiedet schon große Pläne für den Tag aller Tage, wie sie dem TV-Publikum erzählte: „Ich wünsche mir, dass die Hochzeit etwas extravaganter wird als der Antrag: ganz große Torte, auf einer Burg oder einem Schloss und ich möchte auf jeden Fall ein weißes Kleid mit einem gefühlt 20 Meter langen Schleier!“ Na, das hört sich nach einer richtigen Märchenhochzeit an. Und ganz in Weiß können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer die attraktive Bio-Bäuerin durchaus vorstellen.

„Ich suche einen starken Mann zum Anlehnen“ , hatte die Pferdewirtin in ihrem Aufruf bei „Bauer sucht Frau“ gesagt. Sie wünsche sich einen Partner, der sie bei der täglichen Arbeit auf dem Hof unterstützt, mit dem sie abends gemeinsam kochen und auf der Terrasse noch ein Gläschen genießen kann. Zeitsoldat Sascha (29) und Bademeister Till (31) waren zunächst ihre Favoriten für die Hofwoche gewesen. Dann aber entschied sie sich für Nils und lässt die Menschen auf Instagram an ihrem Glück teilhaben. Der RTL-Dauerbrenner „Bauer sucht Frau“ hat die beiden zusammengeführt. Es ist selten, dass sich unter die Bauern auf Brautschau eine Bäuerin mischt. Denise traute sich – und war in der Auftaktfolge zur 16. Staffel im vergangenen Jahr die einzige Frau unter den Landwirten.

Auf den Höfen anderer Bauern hat Moderatorin Inka Bause für das Oster-Special ebenfalls vorbei geschaut. Und auch bei ihnen ist eine Menge passiert. Das Fernsehpublikum erfuhr von Umzügen, Glück und Zukunftsplänen.