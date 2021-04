Lange Schlangen am Impfzentrum

Brakel/Kreis Höxter -

Von Michael Robrecht und Ellen Waldeyer

So einen Massenansturm hat das Impfzentrum in Brakel bisher noch nicht erlebt. Neben den Corona-Impfberechtigten über 80 Jahre duften ab Ostersonntag auch kurzfristig die Ü60-Impflinge mit Termin anreisen. Sie erhielten das Sonderkontingent Astrazeneca. Dr. Jens Grothues. Leiter des Impfzentrums, musste sich besonders am Sonntag viele Beschwerden über lange Schlangen und Wartezeiten in der Kälte vor der Stadthalle anhören. Aber schon am Sonntagspätnachmittag und am Ostermontag habe sich die Lage entspannt und die Patienten seien schneller in eine der vier Impfstraßen im Gebäude gelangt, erläuterte er dem WESTFALEN-BLATT.