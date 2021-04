Zweiter Impftermin verschoben

„Wir haben diese notwendige Verschiebung so einfach wie möglich organisiert“, erklärt der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Matthias Potthoff. „Wer bereits einen feststehenden Termin für die Zweitimpfung hat, kommt dann einfach genau drei Wochen später am selben Wochentag zur selben Uhrzeit in das Impfzentrum in Brakel. Eine neue Terminvereinbarung ist hierfür nicht erforderlich.“

Zur Veranschaulichung nennt Potthoff ein Beispiel: Angenommen der Termin für eine Zweitimpfung mit AstraZeneca ist ursprünglich am Montag, 19. April, um 8 Uhr vorgesehen gewesen. Dann entfällt dieser Termin nun und wird automatisch um drei Wochen verschoben auf Montag, 10. Mai, um 8 Uhr.

„Es ist nichts weiter zu tun. Die bereits feststehenden Termine werden vom Organisationsteam automatisch auf den neuen Termin exakt drei Wochen später umgebucht“, versichert der Organisationschef des Impfzentrums.

Von der Verschiebung betroffen sind alle Impfberechtigten, die in der Zeit vom 15. Februar bis zum 2. März ihre Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten hatten. „Sie werden von uns nicht extra benachrichtigt“, betont Potthoff. Dies wäre auch gar nicht machbar, weil rund 1.500 Impfberechtigte betroffen sind. Deshalb dient diese Ankündigung als Information über die Terminverschiebung. Das Leitungsteam des Impfzentrums bittet hierfür um Verständnis.

Sobald das Gesundheitsministerium des Landes weitere Informationen zu Impfstoffen für die Zweitimpfung bekannt gibt, wird der Kreis Höxter hierüber informieren. „Wir bitten deshalb darum, von Anfragen zur Zweitimpfung abzusehen und die Informationen abzuwarten, die wir über die Medien und die Homepage des Kreises Höxter bekannt geben werden. Unsere Telefonleitungen bei der Kreisverwaltung sind durch Hunderte von Anfragen ohnehin schon sehr überlastet“, erklärt der Leiter des Krisenstabs, Matthias Kämpfer. Darüber hinaus gingen auch Hunderte von E-Mails am Tag zu Fragen rund um das Impfen bei der Kreisverwaltung ein.

Die verschobenen Impftermine im Überblick

Erstimpfung mit AstraZeneca: 15. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 10. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 16. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 11. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 17. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 12. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 18. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 13. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 19. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 14. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 20. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 15. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 21. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 16. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 22. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 17. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 23. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 18. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 24. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 19. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 25. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 20. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 26. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 21. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 27. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 22. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 28. Februar, neuer Termin der Zweitimpfung: 23. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 01. März, neuer Termin der Zweitimpfung: 24. Mai

Erstimpfung mit AstraZeneca: 02. März, neuer Termin der Zweitimpfung: 25. Mai

Die Uhrzeit bleibt bei allen Terminen bestehen.